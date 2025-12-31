Ziele der neuen Organisation sind die Selbstverwaltung außerhalb des Camping-Resorts und die Interessensvertretung der Wochenendhaus-Besitzer. Wie es nun weitergehen soll.

Die Pacht der Bungalowsiedlung am Ufer des Jersleber Sees soll künftig ein Verein übernehmen. Dieser ist bereits gegründet worden und steht kurz vor der Eintragung ins Vereinsregister.

Jersleber See - Für die Bungalowsiedlung am Jersleber See ist bereits ein Pachtverein aus der Taufe gehoben worden. „Wir sind ein Interessenverein und haben uns bereits am 25. Juni gegründet“, erklärte Vorsitzender Gerald Fett und bestätigte damit Aussagen von Barlebens Bürgermeister Frank Nase (CDU) in einem Volksstimme-Bericht vom 29. Dezember. Welche Aufgaben der Verein übernehmen könnte ...