Fotograf Rainer Schmidt zeigt am 11. Oktober faszinierende Bilder und Geschichten aus Nepal – von Göttern, Tempeln und dem Leben im Herzen des Himalaya.

Mit Aufnahmen und Berichten aus Nepal möchte Fotograf Rainer Schmidt in Barleben seine Gäste fesseln.

Barleben - Das Herz des Himalaya steht im Mittelpunkt einer Foto- und Videopräsentation, zu der der Barleber Reise- und Dokumentarfotograf Rainer Schmidt einlädt. Während der Show am Sonnabend, 11. Oktober, ab 17 Uhr in der Dorfkirche „Sankt Peter und Paul“ will er von seinen Erlebnissen durch Nepal berichten und die vielseitigen Eindrücke vom Land im Himalaya vermitteln.