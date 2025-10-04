Geplanter Supermarkt Das lange Warten auf Rewe in Salzwedel
Anfang November sollte in der Lüneburger Straße eigentlich ein Rewe-Markt eröffnen. Stattdessen steht auf der Fläche hohes Gras. Wobau-Geschäftsführer Christian Märtens verrät, wann es endlich losgehen könnte.
04.10.2025, 06:00
Salzwedel. - Dass aus dem geplanten Eröffnungstermin im November 2025 nichts wird, zeigt ein einziger Blick auf das Gelände: Der neue Rewe-Markt in der Lüneburger Straße lässt weiter auf sich warten. Wie Christian Märtens, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft WoBau, unlängst mitteilte, liegt das Projekt deutlich hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück.