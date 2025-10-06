80 Jahre Volkssolidarität Jubiläum: Barleber feiern schon das ganze Jahr
Gabriele Geiersbach dokumentiert das 80-jährige Jubiläum des Sozial- und Wohlfahrtverbandes mit vielen Veranstaltungen und Erinnerungen aus Barleben, Magdeburg und dem Harz.
06.10.2025, 11:15
Barleben - In Gedanken vertieft sitzt Gabriele Geiersbach vor ihrem Laptop im Arbeitszimmer ihres Hauses in Barleben. Ordner für Ordner öffnet die rüstige Seniorin, um sich einen Überblick über die vielen Fotos zu machen, die sie in diesem Jahr auf ihren Rechner geladen hat.