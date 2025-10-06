Gabriele Geiersbach dokumentiert das 80-jährige Jubiläum des Sozial- und Wohlfahrtverbandes mit vielen Veranstaltungen und Erinnerungen aus Barleben, Magdeburg und dem Harz.

Gabriele Geiersbach ist im Vorstand der Volkssolidarität Barleben für alles Schriftliche verantwortlich.

Barleben - In Gedanken vertieft sitzt Gabriele Geiersbach vor ihrem Laptop im Arbeitszimmer ihres Hauses in Barleben. Ordner für Ordner öffnet die rüstige Seniorin, um sich einen Überblick über die vielen Fotos zu machen, die sie in diesem Jahr auf ihren Rechner geladen hat.