weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. 80 Jahre Volkssolidarität: Jubiläum: Barleber feiern schon das ganze Jahr

80 Jahre Volkssolidarität Jubiläum: Barleber feiern schon das ganze Jahr

Gabriele Geiersbach dokumentiert das 80-jährige Jubiläum des Sozial- und Wohlfahrtverbandes mit vielen Veranstaltungen und Erinnerungen aus Barleben, Magdeburg und dem Harz.

Von Sebastian Pötzsch 06.10.2025, 11:15
Gabriele Geiersbach ist im Vorstand der Volkssolidarität Barleben für alles Schriftliche verantwortlich.
Gabriele Geiersbach ist im Vorstand der Volkssolidarität Barleben für alles Schriftliche verantwortlich. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - In Gedanken vertieft sitzt Gabriele Geiersbach vor ihrem Laptop im Arbeitszimmer ihres Hauses in Barleben. Ordner für Ordner öffnet die rüstige Seniorin, um sich einen Überblick über die vielen Fotos zu machen, die sie in diesem Jahr auf ihren Rechner geladen hat.