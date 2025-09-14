3.120 Kilometer, drei Räder und ein großer Traum: Zum 50. Geburtstag wagt Jörn Theuerkauf aus Sandbeiendorf mit einem alten Mini-Transporter das größte Abenteuer seines Lebens. In Italien zeigt er, wie dank seiner Freunde Träume auch mit 50 Jahren noch beginnen können.

Mann findet mit 50 Jahren und außergewöhnlicher Tour sein Glück in Italien

Jörn Theuerkauf mit seiner Ape, einem Vespacar, auf Sizilien. Damit hat sich für ihn, vor allem auch dank seiner Freunde ein Traum erfüllt.

Sandbeiendorf. - Der 50. Geburtstag ist für viele Menschen ein besonderes Ereignis, immerhin ist die Mitte des Lebens überschritten. Für viele ist es auch die Zeit sein Leben zu überdenken. Einen besonderen Traum hat sich jetzt Jörn Theuerkauf aus der Börde erfüllt. Er beginnt mit einem in Italien gekauften Dreirad- Kleintransporter eine Reise voller Emotionen, Freundschaft und italienischen Abenteuern, die für ihn mit einem überaschenden Abschluss endet.