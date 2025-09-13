Klassentreffen 70 Jahre nach Einschulung Not, Krieg und Brezeln: So war Schule in Oschersleben zu Beginn der DDR
Christa Schneider schwelgt 70 Jahre nach ihrer Einschulung in Erinnerungen - an eine Zeit, in der der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende war und die DDR ihren Anfang nahm. Eine Zeit, in der aber auch eine Brezel eine große Rolle spielte.
Aktualisiert: 14.09.2025, 16:11
Oschersleben - Wer heute an der Goethe Grundschule in Oschersleben vorbeigeht, wird nur noch wenig an die Traditionen erinnert, mit denen Kinder früher dort eingeschult wurden. Dabei gab es so einiges, was typisch nach dem Krieg und zu Beginn der DDR war.