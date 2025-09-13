Christa Schneider schwelgt 70 Jahre nach ihrer Einschulung in Erinnerungen - an eine Zeit, in der der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende war und die DDR ihren Anfang nahm. Eine Zeit, in der aber auch eine Brezel eine große Rolle spielte.

Not, Krieg und Brezeln: So war Schule in Oschersleben zu Beginn der DDR

Die Klasse 2a von 1956 - Einschulungsfotos existieren leider nicht mehr.

Oschersleben - Wer heute an der Goethe Grundschule in Oschersleben vorbeigeht, wird nur noch wenig an die Traditionen erinnert, mit denen Kinder früher dort eingeschult wurden. Dabei gab es so einiges, was typisch nach dem Krieg und zu Beginn der DDR war.