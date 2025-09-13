Das Drömlingsfest in Bildern Musik, Fabelwesen und ein wahres Märchen locken Tausende Besucher in den Drömling
Drei Tage voller Musik, Kunsthandwerk und Erlebnissen mit Natur zum Anfassen gibt es beim Drömlingsfest in Wolfsburg. Die Highlights aus Tausenden Besuchern, mehr als 30 Ausstellern und drei Tage Bühnenprogramm gibt es in einer Bildergalerie.
Aktualisiert: 14.09.2025, 16:44
Wolfsburg - Wenn ein Königspaar flaniert, Fabelwesen die Stadt erobern und zwischendrin Wölfe und Eulen hocken, dann ist das nicht der Anfang eines Grimms-Märchens, sondern das Drömlingsfest in Wolfsburg. Am Wochenende lockte die Großveranstaltung zahlreiche Besucher nach Niedersachsen. Wie Denn – erstmals gemeinsam ausgerichtet von der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt.