  4. Tourismusprojekt für 2,5 Millionen Euro: Neue Attraktion für den Harz? Entscheidung zu Skiroller-Strecke in Schierke fällt knapp aus

Schierke könnte bald um eine Attraktion reicher sein: Die Entscheidung über den Bau einer Skiroller-Strecke im Harz ist gefallen - mit denkbar knappem Ergebnis. Das Millionenprojekt hatte im Vorfeld für heftige Diskussionen gesorgt.

Von Ivonne Sielaff 14.09.2025, 16:30
Zuletzt stagnierten Schierkes Übernachtungszahlen. Ändert die geplante Skiroller-Strecke diese Entwicklung?
Zuletzt stagnierten Schierkes Übernachtungszahlen. Ändert die geplante Skiroller-Strecke diese Entwicklung? Foto: Ivonne Sielaff

Wernigerode/Schierke. - Entscheidungstag für Schierke: Bekommt der Urlaubsort im Harz eine neue Attraktion? Der Bau einer Skiroller-Piste ist umstritten.