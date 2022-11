Max Planck und seine Zeit in Rogätz

Max Planck und Rogätz – diese Beziehung hat der Schauspieler Steffen Schroeder, ein entfernter Verwandter des berühmten Physikers, näher beleuchtet. Was er recherchiert hat, möchte er den Rogätzern vorstellen.

Auf den Spuren seines entfernten Verwandten Max Planck hat sich der Schauspieler Steffen Schroeder in Rogätz begeben. Aus den Recherchen ist ein Buch entstanden.

Rogätz - „Ich stehe hier vor dem Klutturm und würde gern rein. Geht das?“ Der junge Mann am Telefon fragte ganz höflich und so nett, da konnte Margitta Häusler nicht Nein sagen. Die Vorsitzende des Heimatvereins hatte Zeit, fuhr in die Magdeburger Straße und holte den großen Schlüssel für den hochmittelalterlichen Wohnturm aus dem Vereinshaus „Tintenfass“.