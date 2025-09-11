Die Gemeinde vor den Toren Magdeburgs hat in den vergangenen Jahren mehr als 50 Bäume verloren, ohne dass Ersatz geschaffen wurde. Nun gibt es einen Plan, den Rückstand aufzuholen.

Statistisch hat die Niedere Börde in den vergangenen drei Jahren 51 Bäume verloren. Ab Herbst 2026 soll in den neun Dörfern kräftig nachgepflanzt werden.

Dahlenwarsleben - Die Niedere Börde soll wieder grüner werden. Mehrere Dutzend Bäume hat die Gemeine vor den Toren Magdeburgs in den vergangenen drei Jahren verloren. Gründe waren Krankheiten, Stürme oder altersbedingte Schäden. Doch Ersatz gab es nur selten. Das soll sich ändern.