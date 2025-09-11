Klimawandel im urbanen Raum Mehr Grün für die Niedere Börde
Die Gemeinde vor den Toren Magdeburgs hat in den vergangenen Jahren mehr als 50 Bäume verloren, ohne dass Ersatz geschaffen wurde. Nun gibt es einen Plan, den Rückstand aufzuholen.
11.09.2025, 13:30
Dahlenwarsleben - Die Niedere Börde soll wieder grüner werden. Mehrere Dutzend Bäume hat die Gemeine vor den Toren Magdeburgs in den vergangenen drei Jahren verloren. Gründe waren Krankheiten, Stürme oder altersbedingte Schäden. Doch Ersatz gab es nur selten. Das soll sich ändern.