Neubau Meseberg: Das lange Warten auf einen neuen Gehweg

Nach dem Ausbau der Dorfstraße in Jersleben und des Platzes Am Plan in Dahlenwarsleben war es zwei Jahre lang ruhig in Sachen Tiefbau in der Niederen Börde. Doch jetzt sind endlich Meseberg und Gutenswegen an der Reihe.