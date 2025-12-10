Auch in der Gemeinde Barleben steigt die Nachfrage nach bezahlbaren, modernen und zugleich nachhaltigen Mietwohnungen. Die AWG Wolmirstedt schließt nun eine Lücke.

Bürgermeister Frank Nase (links) und Ortsbürgermeister Christopher Schult (rechts) konnten das neue Wohnbauprojekt der AWG-Wolmirstedt in Barleben gemeinsam mit dem Geschäftsführer Steffen Mairose besichtigen.

Barleben - Im Viertel der AWG in der Meitzendorfer Straße in Barleben ist in den vergangenen eineinhalb Jahren viel passiert. Gleich zwei neue Blöcke hat die Wolmirstedter Wohnungsgenossenschaft hier errichten lassen. Und deren Äußeres hebt sich von allem bisher Bekannten ab.