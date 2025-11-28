In Etappen ins Rathaus: Mike Steffens wurde am 7. September zum Wolmirstedter Bürgermeister gewählt und am 27. November vereidigt. Und wann beginnt der Dienst?

Mike Steffens wurde zum Bürgermeister vereidigt. Einer der ersten Gratulanten war Landrat Martin Stichnoth.

Wolmirstedt. - Den Amtseid als Bürgermeister hat Mike Steffens am Donnerstagabend geleistet, die Amtskette wurde ihm umgelegt, viele Gratulationen folgten. Bis zum Einzug ins Rathaus werden noch ein paar Tage vergehen, aber dann startet das volle Programm. Wie bereitet sich das künftige Stadtoberhaupt vor?