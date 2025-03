An einer vielbefahrenen Straße steht das Chausseehaus zwischen Wolmirstedt und Colbitz. Tagtäglich fahren Busse vorbei, doch keiner hält an. Das ärgert die Anwohner.

Wolmirstedt/Colbitz. - Wie lebt es sich in einem Haus an der Straße, fast mitten im Nichts? Wie fühlt es sich an, wenn der Bus vorbei fährt, aber nicht hält? Macht es Kinder glücklich, wenn sie mit dem Taxi zur Schule gebracht werden? Familie Fudel lebt im Chausseehaus, erlebt all das und hätte manches gern anders. Wer kann ihnen helfen?