Mit Polizeieskorte nach Magdeburg: 13 Meter hoher Christbaum kommt aus Irxleben

Irxleben - Gut befestigt auf einem langen Lkw liegt nun die Douglasie aus dem Garten von Anette Rohde. Die Irxleberin hat ihren Nadelbaum als Mittelpunkt des diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarkts gespendet. Vor über 20 Jahren pflanzte Anette Rohde die prächtige Douglasie in ihren Garten. Gute 13 Meter wuchs sie und ist jetzt zu groß.