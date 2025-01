Barlebens Mobilfunkanlagen werden erneuert. Trotzdem besteht in der Versorgung weiter Verbesserungsbedarf. Vor allem im Zentrum selbst hapert es noch. Wie sich das ändern könnte.

Mobilfunkturm auf dem Nachbarhaus: Hier stehen in Barleben die Antennen

Nicht alle Funkanlagen sind so offen zu erkennen wie diese. Viele stehen auch versteckt. Warum ist das so?

Barleben. - Ohne Störung mit dem Handy telefonieren, im Internet surfen, immer überall erreichbar sein – etwas anderes ist in der heutigen Gesellschaft kaum noch vorstellbar. Damit das aber möglich ist, braucht es Mobilfunkanlagen. Je dichter ein Ort besiedelt ist, desto mehr dieser Anlagen werden benötigt. Wo sich diese befinden, ist für die meisten Einwohner meist gar nicht einfach zu erkennen. Denn oft verstecken sich die Anlagen gut getarnt in oder auf bereits bestehenden Gebäuden. Wo stehen die Anlagen eigentlich in Barleben?