Moderne Technik für alte Samsweger Kirche

Wolfgang Schwarz modernisiert den Glockenatrieb der Sankt-Sebastian-Kirche in Samswegen.

Samswegen - Einiges zu tun gibt es derzeit für Wolfgang Schwarz aus Colbitz in rund 25 Metern Höhe. So verpasst der Fachmann dieser Tage den zwei Glocken im Turm der Sankt-Sebastian-Kirche in Samswegen neue Antriebstechnik.