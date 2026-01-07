Die Mülltonnen in den großen Müllboxen quellen über, gelbe Tonnen stehen seit Tagen ungeleert am Straßenrand. Doch schon warten weitere Probleme auf die Entsorger.

Feiertage und Winter bringen Probleme bei der Müllentsorgung

Die Mülltonnen in den Müllboxen in der Straße der Deutschen Einheit quellen über.

Wolmirstedt. - Wolmirstedt scheint derzeit an manchen Stellen im Müll zu versinken. An den Müllboxen der Wohnungsgesellschaften stapeln sich die Müllbeutel in mehreren Etagen neben den Tonnen. Außerdem wurden die gelben Tonnen nicht entleert. Demnächst wird mit weiteren Problemen gerechnet.