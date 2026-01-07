weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Feiertage und Winter bringen Probleme bei der Müllentsorgung: Mülltonnen quellen über - Lage bleibt schwierig

Die Mülltonnen in den großen Müllboxen quellen über, gelbe Tonnen stehen seit Tagen ungeleert am Straßenrand. Doch schon warten weitere Probleme auf die Entsorger.

Von Gudrun Billowie 07.01.2026, 18:00
Die Mülltonnen in den Müllboxen in der Straße der Deutschen Einheit quellen über.
Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Wolmirstedt scheint derzeit an manchen Stellen im Müll zu versinken. An den Müllboxen der Wohnungsgesellschaften stapeln sich die Müllbeutel in mehreren Etagen neben den Tonnen. Außerdem wurden die gelben Tonnen nicht entleert. Demnächst wird mit weiteren Problemen gerechnet.