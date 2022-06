Musikstück für Hillerslebens Böttcher-Orgel

Kantor Thomas Beißert an der Böttcherorgel der Klosterkirche St. Laurentius in Hillersleben.

Hillersleben - Ein besonderes Jubiläum soll am Sonnabend, 18. September, in Hillersleben gefeiert werden. An diesem Tag wird in der Klosterkirche St. Laurentius der 140. Geburtstag der Orgel begangen. „Bei einem Brand im Jahr 1881 ist die damalige Orgel vollständig zerstört worden“, erklärt Kantor Thomas Beißert. Beim Orgelbauer Carl Böttcher sei später eine neue Orgel in Auftrag gegeben worden. Es sollte die größte Orgel werden, welche die Werkstatt des bekannten Orgelbauers je verlassen habe.