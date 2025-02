Nach Anschlag in Magdeburg: Karneval-Umzüge in der Börde sorgen für mehr Sicherheit

Gutenswegen/Meseberg. - In der nördlichen Börde zählen Gutenswegen und Meseberg seit genau 70 Jahren zu den Karnevals-Hochburgen. Vor allem an den Rosenmontagsumzügen nehmen regelmäßig zahlreiche Mitwirkende und Zuschauer teil. Um nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt und nun auch nach dem gestrigen Anschlag während eines Streiks in München auch bei den Umzügen in der Börde die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, müssen Auflagen erfüllt werden.