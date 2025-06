Das Glindenberger Autohaus Dietrich hat seine Stellung in über drei Jahrzehnten behauptet. Nun werden neue Wege beschritten. Die Chefin weiß auch schon, wo es lang geht.

Nach der Wende hat Gerd Dietrich das Geschäft aus dem Boden gestampft - nun geht Glindenbergs Autohaus in Frauenhand

Generationswechsel im Autohaus in der Börde

Gerd Dietrich (v.l.) übergibt die Schlüssel an Romana Myslitska. Er wird mit seiner Frau Erika reisen. Werkstattmeister Holger Hausmann bleibt.

Wolmirstedt. - Mit zufriedenem Lächeln legt Gerd Dietrich den Schlüssel des Autohauses in die Hände seiner Nachfolgerin. Wenn er am 3. Juni seinen 65. Geburtstag feiert, kann er beruhigt in die Zukunft blicken. Romana Myslitska wird sein Lebenswerk weiterführen. Die junge Frau weiß auch schon, wie.