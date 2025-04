Veit aus der Börde ist unheilbar an Chorea Huntington erkrankt. Er braucht dringend einen Schulbegleiter. Ein Lichtblick zeichnet sich trotzdem ab. Dank Spenden rückt die Erfüllung seines größten Wunsches näher.

Japan-und Kampfkunst-Fan Veit Pfleger aus der Börde ist unheilbar an der Huntingon Krankheit erkrankt. Um ihm seinen größten Wunsch, eine Japan-Reise zu erfüllen, sind nicht nur Spenden, sondern auch viele Vorbereitungen nötig.

Samswegen. - Veit ist eine Frohnatur. Und das obwohl sein Leben ganz anders verläuft als das anderer Jung in seinem Alter. Denn der Samsweger Teenager ist unheilbar an Chorea Huntington erkrankt. Einer Krankheit, an der bereits sein Vater früh verstarb. Um ihm seinen größten Wunsch zu erfüllen, bekommt er Unterstützung aus ganz Sachsen-Anhalt. Und die rührt zu Tränen.