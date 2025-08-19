Der Stadtrat soll am 28. August über neue Kita-Gebühren in Halberstadt entscheiden. Die Gemeindeelternvertretung lehnt die Erhöhung ab. Die Eltern trügen bereits einen großen Anteil an einer funktionierenden Kinderbetreuung.

Halberstädter Eltern lehnen höhere Kita-Gebühren ab - auch wenn die „nachvollziehbar“ seien

Die Betreuung in der Kita kostet viel Geld. In Halberstadt wird erneut über die Höhe der Elternbeiträge debattiert.

Halberstadt. - „Wir stimmen nicht zu“, sagt Janett Kruse, Vorsitzende der Gemeindeelternvertretung Halberstadts. „Auch wenn die Kalkulation der Kita-Gebühren durch die Stadtverwaltung weitestgehend nachvollziehbar ist.“ Man habe sich jetzt mit einem Brief an alle Stadtratsfraktionen gewandt.