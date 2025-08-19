weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Kinderbetreuung im Harz: Halberstädter Eltern lehnen höhere Kita-Gebühren ab - auch wenn die „nachvollziehbar" seien

Der Stadtrat soll am 28. August über neue Kita-Gebühren in Halberstadt entscheiden. Die Gemeindeelternvertretung lehnt die Erhöhung ab. Die Eltern trügen bereits einen großen Anteil an einer funktionierenden Kinderbetreuung.

Von Sabine Scholz 19.08.2025, 06:15
Die Betreuung in der Kita kostet viel Geld. In Halberstadt wird erneut über die Höhe der Elternbeiträge debattiert.
Die Betreuung in der Kita kostet viel Geld. In Halberstadt wird erneut über die Höhe der Elternbeiträge debattiert. Foto: Uwe Anspach/dpa

Halberstadt. - „Wir stimmen nicht zu“, sagt Janett Kruse, Vorsitzende der Gemeindeelternvertretung Halberstadts. „Auch wenn die Kalkulation der Kita-Gebühren durch die Stadtverwaltung weitestgehend nachvollziehbar ist.“ Man habe sich jetzt mit einem Brief an alle Stadtratsfraktionen gewandt.