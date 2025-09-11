weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Der Gemeinderat Barleben verabschiedet eine Neufassung der Hundesteuersatzung. Demnach müssen Halter keine Abgaben für Vierbeiner aus dem Tierheim leisten - allerdings mit Einschränkungen.

Von Sebastian Pötzsch Aktualisiert: 12.09.2025, 12:59
Für Hunde aus dem Tierheim in Wolmirstedt müssen in Barleben künftig für die ersten fünf Jahre keine Steuern entrichtet werden.
Für Hunde aus dem Tierheim in Wolmirstedt müssen in Barleben künftig für die ersten fünf Jahre keine Steuern entrichtet werden. Symbolfoto: dpa

Barleben - Die Mitglieder des Barleber Gemeinderates haben eine neue Hundesteuersatzung beschlossen. Das gemeindliche Gesetz ist um einen weiteres Paragrafen ergänzt worden. Demnach werden jene Hunde, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben werden, für fünf Jahre von der Steuer befreit. Doch gilt der Steuersatz nicht für alle Heimhunde.