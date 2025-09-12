Endgültiges Aus für die Baracke: Nach der Entkernung hat jetzt der Abriss des bekannten Kult-Clubs begonnen. 60 Jahre lang tanzten dort Generationen von Magdeburgern.

Mit Video: Wehmut in Magdeburg - Bagger reißt legendäre Baracke endgültig ab

Magdeburg. - Stück für Stück frisst sich der Abrissbagger durch die Mauern der legendären Baracke in Magdeburg. Unaufhaltsam verschwindet der Studentenclub auf dem Gelände der Otto-von-Guericke-Universität. Nur die Erinnerungen an unzählige durchtanzte Nächte werden vielen Magdeburgern erhalten bleiben.