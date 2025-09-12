weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Ehemaliger Studentenclub verschwindet: Wehmut in Magdeburg: Bagger reißt legendäre Baracke endgültig ab

Endgültiges Aus für die Baracke: Nach der Entkernung hat jetzt der Abriss des bekannten Kult-Clubs begonnen. 60 Jahre lang tanzten dort Generationen von Magdeburgern.

Von Angelina Nolte Aktualisiert: 12.09.2025, 14:22
Der Studentenclub Baracke in Magdeburg wird abgerissen. 60 Jahre lang wurde dort gefeiert und getanzt.
Der Studentenclub Baracke in Magdeburg wird abgerissen. 60 Jahre lang wurde dort gefeiert und getanzt. Foto: Angelina Nolte

Magdeburg. - Stück für Stück frisst sich der Abrissbagger durch die Mauern der legendären Baracke in Magdeburg. Unaufhaltsam verschwindet der Studentenclub auf dem Gelände der Otto-von-Guericke-Universität. Nur die Erinnerungen an unzählige durchtanzte Nächte werden vielen Magdeburgern erhalten bleiben.