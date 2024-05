Der Elberadeltag am 4. Mai war Anlass, die neuen 32 Kilometer Radweg zwischen Rogätz und der Trogbrücke in Glindenberg einzuweihen. Es gib auch eine Tafel.

Elberadweg in der Börde

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - „Was für eine schöne, entspannte Strecke“, schwärmten die Radfahrer, als sie an der Trogbrücke in Glindenberg von ihren Rädern stiegen. Über 30 Radfahrer waren auf der weitgehen asphaltierten Strecke unterwegs, haben den 32 Kilometer langen Weg von Rogätz bis Glindenberg offiziell erstbefahren. An der Trogbrücke gab es eine weitere Premiere.