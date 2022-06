Neues Datum für Dolles Geburtstagsfeier steht fest

Dolle - Eigentlich hätte die Ortschaft Dolle in diesem Jahr ihr 800-jähriges Jubiläum groß gefeiert. „Leider mussten wir den geplanten Termin in das nächste Jahr verschieben“, teilten die Organisatoren aus dem Festkomitee in Dolle mit. Inzwischen sei ein Fest unter dem Motto 800 + Eins geplant. Als Termin hätten die Organisatoren das Wochenende vom 10. bis 12. Juni 2022 geplant. „Die Vorbereitungen laufen und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr gemeinsam dieses Ereignis würdig begehen können“, so Birgit Zillmann vom Festkomitee. Um die Einwohner von Dolle über den Stand der Vorbereitungen zu informieren, wären alle interessierten Bürger am Donnerstag, 16. September ab 19 Uhr in das Bürgerhaus in Dolle eingeladen.