Neues Forschungszentrum wächst

Barleben - Das neue Forschungszentrum für Nachhaltige Antriebstechnologien in Barleben nimmt Gestalt an. Nach der feierlichen Grundsteinlegung im Technologiepark Ostfalen vor den Toren Magdeburgs vor rund vier Monaten sind die Gebäude gut zehn Meter in die Höhe geschossen.