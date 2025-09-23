Aus Erfahrungen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind während des Volksfestes vom 2. bis 5. Oktober Verkehrseinschränkungen geplant. Eine weitere Neuerung soll Gäste anlocken.

Das mehrtägige Volksfest um das Lodenmnatelrennen wird auch in diesem Jahr mit einem Fackelumzug eröffnet - allerdings gelten neue Sicherheitsvorkehrungen.

Klein Ammensleben - Das traditionelle Lodenmantelrennen vom 2. bis 5. Oktober in Klein Ammensleben wird nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 unter neuen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Das betrifft vor allem den Fackelumzug zur Eröffnung des mehrtägigen Volksfestes.