  4. Jubiläumsstimmung beim Volksfest in der Börde: Neues Sicherheitskonzept beim Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben

Aus Erfahrungen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind während des Volksfestes vom 2. bis 5. Oktober Verkehrseinschränkungen geplant. Eine weitere Neuerung soll Gäste anlocken.

Von Sebastian Pötzsch 23.09.2025, 10:00
Das mehrtägige Volksfest um das Lodenmnatelrennen wird auch in diesem Jahr mit einem Fackelumzug eröffnet - allerdings gelten neue Sicherheitsvorkehrungen.
Klein Ammensleben - Das traditionelle Lodenmantelrennen vom 2. bis 5. Oktober in Klein Ammensleben wird nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 unter neuen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Das betrifft vor allem den Fackelumzug zur Eröffnung des mehrtägigen Volksfestes.