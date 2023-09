Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dahlenwarsleben - In die neue Kita „Villa Landstrolche“ in Groß Ammensleben ist zwar am 4. September nach mehreren Verzögerungen endlich Leben eingekehrt. Dafür herrscht an anderen Stellen gähnende Leere. Gemeint sind jene Gebäude, in denen die Kitas untergebracht waren, bevor sie in die neue Einrichtung auf der Domäne zusammengezogen wurden. Doch was soll aus den Immobilien werden?