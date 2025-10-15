Die Gemeinde Niedere Börde erhält Einnahmen aus Windkraftanlagen – durch Beteiligung am Windpark Ebendorf und neue gesetzliche Regelungen. Einwohner könnten künftig noch mehr profitieren.

Zwei der acht Windräder auf der Gemarkung Ebendorf der Gemeinde Barleben werden rückwirkend zum 1. Januar 2025 Geld in die Kasse der Niederen Börde einspielen.

Dahlenwarsleben - Nun ist es beschlossen: Die Mitglieder des Gemeinderates haben während ihrer jüngsten Sitzung in Dahlenwarsleben für die finanziellen Beteiligung der Niederen Börde an zwei Strommühlen des Windparks Ebendorf gestimmt. Mit dem Beschluss wurde der Bürgermeister Stefan Müller (CDU) beauftragt, entsprechende Verträge mit dem Anlagenbetreiber „Mole“ aus in Mecklenburg-Vorpommern zu unterzeichnen. Was für die Niedere Börde und die Einwohner noch drin ist ...