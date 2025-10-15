Windkraft in der Börde bringt Geld Niedere Börde profitiert vom Windpark Ebendorf
Die Gemeinde Niedere Börde erhält Einnahmen aus Windkraftanlagen – durch Beteiligung am Windpark Ebendorf und neue gesetzliche Regelungen. Einwohner könnten künftig noch mehr profitieren.
15.10.2025, 10:30
Dahlenwarsleben - Nun ist es beschlossen: Die Mitglieder des Gemeinderates haben während ihrer jüngsten Sitzung in Dahlenwarsleben für die finanziellen Beteiligung der Niederen Börde an zwei Strommühlen des Windparks Ebendorf gestimmt. Mit dem Beschluss wurde der Bürgermeister Stefan Müller (CDU) beauftragt, entsprechende Verträge mit dem Anlagenbetreiber „Mole“ aus in Mecklenburg-Vorpommern zu unterzeichnen. Was für die Niedere Börde und die Einwohner noch drin ist ...