Noch mehr Adventszauber in Wolmirstedt

Payan (v.l.), Joyce, Jil und Mia boten beim Adventsmarkt der Gutenberg-Schule selbstgemachte Köstlichkeiten an.

Wolmirstedt. - Der Adventsmarkt auf der Schlossdomäne sowie die Adventsmärkte in der Gutenberg- und der Schöne-Schule sind Geschichte. Doch damit ist die Weihnachtszeit erst eingeläutet. Der nächste Adventsmarkt folgt am Sonnabend, 9. Dezember, in Farsleben auf Webers Hof.

Der Adventsmarkt beginnt mit einem Konzert in der Kirche und dafür haben sich die Weberaner erneut die Band Foyal eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr.

Farsleben, Webers Hof

Ab 15 Uhr geht es auf Webers Hof weiter. Dort gibt es reichlich Speisen und Getränke, Waffeln, Gegrilltes, Grünkohl, Glühwein, Leckeres aus dem Backofen. Dazu haben sich die Weberaner noch mehr Mitstreiter geholt. Es gibt viele Stände, an denen Selbstgemachtes und Handwerkskunst angeboten wird, außerdem ein Kinderprogramm mit dem Clown Tortellini und der Weihnachtsmann wird die Jüngsten mit Geschenken erfreuen.

Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium

Besinnlich wird es auch im Gymnasium. Dort sind Besucher am Freitag, 15. Dezember, von 16 bis 19 Uhr, eingeladen. Die Konzerte beginnen um 17 und 19 Uhr. Tickets gibt es über die Homepage der Schule. Auch bei diesem Markt gibt es Speisen, Glühwein, alkoholfreie Getränke, weiterhin wird es Stände geben, die weihnachtliche Dekoration anbieten.

Glindenberg

Glindenberg beendet den Reigen am dritten Advent. Am Sonnabend, 16. Dezember, wird von 15.30 bis 21 Uhr auf dem Gemeindehof die Vorweihnachtszeit gefeiert, mit Leckereien und Getränken, Bastel-und Malstube und dem Weihnachtsmann.