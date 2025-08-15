Ein Feld mit Sonneblumen und anderen bunten Pflanzen zum Selberpflücken bietet Landwirt Matthias Conert in Ebendorf für kleines Geld an. Mit einer einfachen Methode verlängert er jährlich sogar die Blühzeit seiner Blumen.

Nur 1 statt 10 Euro: Bauer bietet Sonnenblumen zum Spottpreis

Landwirt Matthias Conert bietet in Ebendorf direkt zwischen dem Erdbeerfeld und der Tankstelle Sonnenblumen zum Selberpflücken an.

Ebendorf. - Auf so manchem Acker ist die Zeit für Sonnenblumen schon wieder vorbei. In Ebendorf blühen die gelben Korbblütler gerade erst so richtig auf. Denn hier sorgt Landwirt Matthias Conert mit einer besonderen Methode für längere Pflückfreude.