Das Winterwetter mit eisigen Temperaturen und Schnee hat die Börde fest im Griff. Dennoch gibt es Arbeiten im eigenen Garten, die unbedingt im Februar erledigt werden sollten. TV-Gärtner Marcus Bursian aus Dahlenwarsleben gibt wertvolle Tipps.

Obst und Gemüse im eigenen Garten: Was im Februar wichtig ist

TV-Gärtner Marcus Bursian rät dazu, im Februar die Obstbäume mit der Rosenschere von sogenannten Geiltrieben oder Wasserschössern zu befreien.

Dahlenwarsleben - Trotz der niedrigen Temperaturen bleibt auch im heimischen Garten selten Arbeit liegen. Vor allem der Obstbaumschnitt hat während der Winterzeit Hochkonjunktur. „Im Grunde ist es immer möglich, Apfel-, Birnen-, Kirsch oder Pflaumenbäume zu beschneiden“, sagt der aus dem Fernsehen bekannte Gartenbauprofi Marcus Bursian.