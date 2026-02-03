Börde: Gartenarbeit im Winter Obst und Gemüse im eigenen Garten: Was im Februar wichtig ist
Das Winterwetter mit eisigen Temperaturen und Schnee hat die Börde fest im Griff. Dennoch gibt es Arbeiten im eigenen Garten, die unbedingt im Februar erledigt werden sollten. TV-Gärtner Marcus Bursian aus Dahlenwarsleben gibt wertvolle Tipps.
03.02.2026, 10:15
Dahlenwarsleben - Trotz der niedrigen Temperaturen bleibt auch im heimischen Garten selten Arbeit liegen. Vor allem der Obstbaumschnitt hat während der Winterzeit Hochkonjunktur. „Im Grunde ist es immer möglich, Apfel-, Birnen-, Kirsch oder Pflaumenbäume zu beschneiden“, sagt der aus dem Fernsehen bekannte Gartenbauprofi Marcus Bursian.