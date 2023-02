Die Ohre-Classic in Wolmirstedt hat Tradition. Doch in diesem Jahr gibt es für die Freunde der Oldtimer-Ausfahrt eine wichtige Neuerung.

Ohre-Classic in Wolmirstedt: Starkes Team lässt im Juni wieder die Oldtimer rollen

Wolmirstedt - Seit Jahren zieht die Wolmirstedter Ohre-Classic Oldtimer-Freunde in ihren Bann. So waren im vergangenen Jahr 126 Fahrzeuge zur großen Ausfahrt angemeldet. Das soll sich in diesem Jahr wiederholen.