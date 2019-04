Gerold Giese (l.) und Michael Wesemann sind beide an der Organisation der Ohre Classic mit Start in Wolmirstedt beteiligt. Archivfoto: Gudrun Billowie

Die Ohre-Classic-Tour startet zum elften Mal. Von Wolmirstedt aus fährt der Tross aus Oldtimern 140 Kilometer durch die Region.

Juliane Just ist gebürtige Dresdnerin und studierte dort an der Technischen Universität Germanistik und Italianistik. Seit 2017 ist sie Reporterin bei der Volksstimme. juliane.just@volksstimme.de ›

Wolmirstedt l Es ist die letzte ihrer Art in Sachsen-Anhalt. So wie einige Karossen ist auch die Ohre-Classic-Tour einzigartig im Land. Kein anderes Oldtimer-Treffen hat eine Ausfahrt der edlen Autos inbegriffen. Und auch im elften Jahr lässt sich der Ohre-Classic-Verein etwas einfallen.

Das Schnapszahl-Jahr soll im Zeichen des Mauerfalls stehen. „Dafür haben wir einen besonderen Zwischenhalt in der Gedenkstätte Deutsche Teilung am ehemaligen Grenzübergang Marienborn/Helmstedt“, sagt Cheforganisator Michael Wesemann. Die Route der Fahrer geht von Wolmirstedt über Haldensleben und Flechtingen nach Marienborn und auf der Rückreise über Eilsleben und Hohenwarsleben zurück auf die Schlossdomäne.

Oldtimer-Fans aus Litauen

Auch 2019 ist die Resonanz groß. Zur Freude von Michael Wesemann sind wieder 110 Fahrzeuge mit insgesamt 250 Fahrern und Beifahrern am Start. Dabei sind Fahrer aus der Region, aber auch aus Leipzig, Frankfurt (Oder) und dem gesamten Bundesgebiet.

Bilder Die Route der Ohre Classic geht 2019 von Wolmirstedt über Haldensleben und Flechtingen nach Marienborn und auf der Rückreise über Eilsleben und...



Besondere Gäste reisen erneut aus Litauen ein. Eine Gruppe aus Klaipeda, die ebenfalls einen Oldtimerverein pflegen, reihen sich wie im vergangenen Jahr in dem Tross ein. „Dieses Mal reisen sie jedoch nicht per Fähre an, sondern wollen die gesamte Strecke über Kaliningrad und Polen per Auto zurücklegen“, sagt Michael Wesemann.

Seit Herbst tüftelt der zehnköpfige Verein an den tausend kleinen Dingen, die organisiert werden müssen. Am 8. Juni 2019 geht es dann um 10 Uhr auf der Schlossdomäne los, gegen 18 Uhr werden die Fahrer zurück sein.