„Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag“ Olympische Spiele: Kanutin Maike Jakob aus Wolmirstedt ist auf dem Weg nach Paris

Maike Jakob, Kanurennsportlerin aus Wolmirstedt, nimmt an den Olympischen Spielen in Paris teil. Im Trainingslager Duisburg bereitet sie sich akribisch vor. Die Wettkämpfe beginnen am 8. August mit starken Konkurrenten aus aller Welt.