Bis vor 15 Jahren lockt das Volksfest tausende Besucher aus nah und fern in das Dorf bei Magdeburg. Nun gibt es konkrete Pläne, das Festwochenende in der Börde wieder auferstehen zu lassen.

Ostalgie pur zum Revival des DDR-Kults: Das Bördefest in Dahlenwarsleben erwacht aus dem Winterschlaf

In Dahlenwarsleben wird vom 18. bis 20. September 2026 das einst so berühmte Bördefest eine Wiedergeburt erleben. Bereits im Jahr 2022 feierte das Dorf die urkundliche Ersterwähnung vor 900 Jahren (Foto). Damals wurde die Idee geboren, das Börfefest wieder aufleben zu lassen.

Dahlenwarsleben - In Dahlenwarsleben ist im Jahr 2010 eine Ära zu Ende gegangen, die lange vor dem Ende der DDR im Jahr 1989 ihren Anfang nahm: Das über die Region hinaus bekannte Bördefest ging zum letzten Mal über die Bühne. Nun soll es wieder auferstehen.