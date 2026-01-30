Mehr Platz, moderne Technik und ein besonderer Blick auf Regionalität: In Rogätz hat ein neuer Lebensmittelmarkt eröffnet. Kunden erwartet ein größeres Angebot und der ein oder andere Ostalgie-DDR-Moment.

Detlef Wahle war einer der ersten Kunden im neu eröffneten Rogätzer Supermarkt.

Rogätz - Mit deutlich mehr Platz, einem erweiterten Sortiment und moderner Ausstattung hat der neue Lebensmittelmarkt in Rogätz seine Türen geöffnet. Dazu bietet er nicht nur für Liebhaber regionaler Produkte verschiedene Angebote, sondern bedient auch Ostalgie-DDR-Fans.