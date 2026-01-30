weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Neueröffnung in Rogätz: Ostalgie und trotzdem modern: Neuer Supermarkt glänzt mit regionalen Angeboten

Mehr Platz, moderne Technik und ein besonderer Blick auf Regionalität: In Rogätz hat ein neuer Lebensmittelmarkt eröffnet. Kunden erwartet ein größeres Angebot und der ein oder andere Ostalgie-DDR-Moment.

Von Sophie-Charlott Weiß 30.01.2026, 16:30
Detlef Wahle war einer der ersten Kunden im neu eröffneten Rogätzer Supermarkt.
Detlef Wahle war einer der ersten Kunden im neu eröffneten Rogätzer Supermarkt. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Rogätz - Mit deutlich mehr Platz, einem erweiterten Sortiment und moderner Ausstattung hat der neue Lebensmittelmarkt in Rogätz seine Türen geöffnet. Dazu bietet er nicht nur für Liebhaber regionaler Produkte verschiedene Angebote, sondern bedient auch Ostalgie-DDR-Fans.