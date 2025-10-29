Skatfieber in Magdeburg Ramschen, Schieben und Schnippeln: Finale der 9. Stadtmeisterschaft steht an
Das große Finale der Magdeburger Skatmeisterschaft steigt am 1. November im „Avanti, Avanti“. Ausrichter ist der Barleber Skatsportverein.
29.10.2025, 09:00
Barleben/Magdeburg - Die letzte Rund im Kampf um die 9. Magdeburger Stadtmeisterschaft im Skat steht an. Am Sonnabend, 1. November, wird in der Gaststätte „Avanti, Avanti“ in der Cruciger Straße 24 in Magdeburg neben einem Preisskat auch der letzte Wertungstag der Meisterschaft ausgetragen.