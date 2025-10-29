weather wolkig
  4. Skatfieber in Magdeburg: Ramschen, Schieben und Schnippeln: Finale der 9. Stadtmeisterschaft steht an

Das große Finale der Magdeburger Skatmeisterschaft steigt am 1. November im „Avanti, Avanti“. Ausrichter ist der Barleber Skatsportverein.

Von vs/spt 29.10.2025, 09:00
Der letzte Wertungstag der Magdeburger Stadtmeisterschaft im Skat wird am 1. November in Magdeburg ausgerichtet.
Barleben/Magdeburg - Die letzte Rund im Kampf um die 9. Magdeburger Stadtmeisterschaft im Skat steht an. Am Sonnabend, 1. November, wird in der Gaststätte „Avanti, Avanti“ in der Cruciger Straße 24 in Magdeburg neben einem Preisskat auch der letzte Wertungstag der Meisterschaft ausgetragen.