Groß Ammensleben/Dahlenwarsleben - In der Abendstraße in Dahlenwarsleben herrscht tagsüber fast absolute Ruhe. Fahrende Autos sind eher selten. Parkende Fahrzeuge stehen am Straßenrand, einige sind auf Grünflächen abgestellt. Doch das kann Ärger geben. Schließlich handelt es sich bei den Arealen direkt vor den Wohnhäusern um Grund und Boden der Gemeinde. Regelmäßig werden die Flächen von den Mitarbeitern des Betriebshofes gepflegt. Doch Anlieger haben ihr Interesse an den kleinen Flecken in der Abendstraße sowie in anderen Ortschaften der Gemeinde Niedere Börde angemeldet.