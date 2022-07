Rätsel um Wolmirstedts geklaute Ortsschilder

Egal, von welcher Seite nach Wolmirstedt hereingefahren wird: Überall fehlen die Ortsschilder. Was haben die Diebe damit bloß vor?

Wolmirstedt - Wer in die Stadt Wolmirstedt fährt, bekommt das mitunter gar nicht mit. Auch nicht, wenn das Navi behauptet: Sie haben ihr Ziel erreicht. Der Grund: Alle Ortsschilder wurden abmontiert. Egal aus welcher Richtung Menschen in die Stadt hineinfahren, sie wissen nicht, wo sie sind. Was machen Diebe damit?