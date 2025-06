Was passiert, wenn fremde Menschen plötzlich ins Haus eindringen? Das erlebte ein Rentner aus Wolmirstedt.

Rentner in Wolmirstedt überrumpelt und beklaut

Wolmirstedt. - Ein Wolmirstedter Rentner ist fassungslos. In seinem Beisein wurden aus dem Haus über tausend Euro gestohlen. Die Taktik: Eiskaltes Überrumpeln. Was war passiert?

Zwei Männer haben am frühen Montagabend des 9. Juni 2025 einen 82-jährigen Anwohner der Fabrikstraße vor seiner Haustür angesprochen und sich als Bekannte ausgegeben. Während einer der Täter den Anwohner in seine Wohnung begleitete und ihn ablenkte, folgte ihnen der zweite Täter, drang in die Räume und entwendete eine Geldkassette aus dem Schlafzimmer. Das berichtet die Polizei.

Anschließend flüchteten die beide Täter. In der Geldkassette befand sich eine kleinere vierstellige Summe.