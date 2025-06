Essen und Cocktails bei Magdeburg Restaurant mit Seeblick bietet kulinarische Besonderheiten

Am Jersleber See gibt es jetzt das „Flying Fish & Meat“. Das Magdeburger Restaurant hat sich bis in die Börde vergrößert. Neben vielen Fleischgerichten und Imbiss-Angeboten können Gäste hier auch den „Föner“ am Strand genießen.