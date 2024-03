In Wolmirstedt gibt es drei Pizza-Anbieter – einer gehört zu den fünf besten im Umkreis von 50 Kilometern. Diese Sorten sind besonders beliebt und so stark sind die Preise gestiegen.

Restaurants in der Region: So teuer ist die beste Pizza in Wolmirstedt

Wolmirstedt - Nicht Rouladen, auch nicht Eisbein und ebenso nicht die Eierkuchen zählen zu den liebsten Speisen in Deutschland. Denn laut einer Umfrage des Verlags „Gräfe und Unzer“ zu den 100 Lieblingsgerichten der Deutschen landete die Pizza auf dem ersten Platz. Auch in Wolmirstedt ist sie beliebt. Gleich drei Anbieter gibt es hier. Auf der Touristikwebsite „Tripadvisor“ rangiert eine hiesige Pizzeria den Bewertungen zufolge nun sogar in den Top 5 in Magdeburg und Umgebung. Wo gibt es nun aber die beste und wo die günstigste?