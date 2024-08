Die Heimat- und Kulturfreunde Rogätz laden am 7. September wieder zum Klutturmfest ein. Was die Besucher erwartet.

Rogätz - Bier und Würste sind bestellt, das Programm steht, nur das große Festzelt noch nicht. Bevor am Sonnabend, 7. September, um 14 Uhr, auf dem Marktplatz zum 20. Mal ein Klutturmfest eröffnet wird, sind noch viele Dinge zu erledigen.

Die Heimat- und Kulturfreunde bereiten den Jahreshöhepunkt ihres Vereines lange und gründlich vor. „Vor Unwägbarkeiten ist man dennoch nicht geschützt,“ sagt Vereinsvorsitzende Margitta Häusler. „Aber inzwischen sind wir so sturmerprobt, dass wir uns im Fall des Falles zu helfen wissen.“

Anfang August haben die Akteure gemeinsam beraten, die Aufgaben besprochen und die Arbeit eingeteilt. Da war vieles schon erledigt – die Veranstaltung angemeldet, Verträge mit den Auftretenden geschlossen und so weiter.

Jetzt steht nun das 20. Klutturmfest ins Haus. Was daraus geworden ist, war im April 2003 nicht zu erahnen, als sich damals in Rogätz die Heimat- und Kulturfreunde zusammenfanden. Schnell war die Idee von einem Vereinsfest geboren und schon ein halbes Jahr später das erste in die Tat umgesetzt. Bescheiden in den Anfängen. Aber damals wie heute war und ist der Klutturm der Mittelpunkt allen Treibens.

Zum Programm in diesem Jahr: Diesmal kommen mit der Blaskapelle „Doubrowanka“ wieder die Blasmusiker aus Teplice nach Rogätz. Sie spielen ab 14 Uhr traditionelle und moderne Weisen zu Kaffee und Kuchen. Am Abend tritt ab 19 Uhr DJ Sman auf. Ein „Deutsches-Haus-Revival“ wird es geben, eine Disco-Party, die an alte Zeiten in der traditionsreichen Gaststätte am Brink erinnert. „Darauf freuen sich schon viele junge Leute und Junggebliebene“, weiß Margitta Häusler, „zumal der Saal schmerzlich vermisst wird.“

Mitmachaktionen vorbereitet

Auf die Jüngsten von heute wartet am Nachmittag eine Mitmachaktion. Sandy Gärtner aus Magdeburg spielt mit ihrem „Theater aus dem Koffer“ die Geschichte rund um „Die kleinste Prinzessin der Welt“ – bei gutem Wetter gleich auf der Wiese am Klutturm. Etwas später treten vor der Bühne die „Texas Outlaws“ auf, eine Gruppe Linedancer aus Magdeburg. „Zwischendurch können sich die Festgäste am Glücksrad versuchen und die Kinder Hüpfburg und Karussell nutzen. Auch Leckereien wie Crêpes, Zuckerwatte und Eis sind dann im Angebot. Natürlich gibt es Bratwürste und Buletten, diesmal von zwei Grills sowie Frischgezapftes und Bowle.

Ausstellung im Klutturm

Und natürlich ist auch der Klutturm wieder geöffnet und kostenlos zugänglich, betont die Vereinsvorsitzende. Ein gerade erst fertiggestelltes, großformatiges Begleitheft zur Ausstellung über die Burg Rogätz wird dann zu haben sein.

Das alles stemmt der Verein mit der ganzen Kraft seiner jetzt über 60 Mitglieder und dank vieler Freunde und Sponsoren. Helfende Hände aber werden trotzdem noch gebraucht – zum Beispiel beim Zeltaufbau am Vormittag des 6. September, als Bäcker für die große Kaffeetafel zum Fest und beim Abbau am Sonntag.