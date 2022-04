Rogätzer Ansichten im neuen Kalender

Rogätz - Druckfrisch ist der neue Kalender, den der Verein der Heimat- und Kulturfreunde Rogätz für das Jahr 2022 aus historischen Ansichten erstellt hat. Erhard Hinze aus Niederndodeleben, regelmäßiger Gast bei den Vereinsmitgliedern in Rogätz, hat eines der ersten Exemplare bekommen. Beeindruckt schaut er auf das Bild im Monat Juli. „Das ist das Schloss Heinrichshorst im Wald bei Rogätz“, erklärt Margitta Häusler, Vorsitzende der Heimat- und Kulturfreunde. Vor etwa 120 Jahren habe ein Magdeburger Brauereibesitzer das Jagdschloss hier bauen lassen. Zwischendurch als Kinderkurheim genutzt, sei das Schloss heute wieder in Privatbesitz. In der jüngsten Vergangenheit hätten sich die Tore auch für Besucher geöffnet.