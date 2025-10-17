Die Sorge um die vielen kranken Katzen im Wolmirstedter Tierheim musste das Team nicht allein tragen. Viele Menschen haben sich an der Rettung der Tiere beteiligt.

Rührende Szenen im Tierheim: Otfried Müller stehen Tränen in den Augen

Tierheimleiter Otfried Müller freut sich riesig über die Spende der Klasse 3a der Grundschule Barleben.

Wolmirstedt. - Beim Besuch der Klasse 3a der Grundschule Barleben verschlug es Tierheimleiter Otfried Müller die Sprache. Das passiert selten, aber die Spende, die Kinder überbrachten, übertraf alle Erwartungen. Sie hatten 1.000 Euro dabei. Das Geld soll dem Tierheim zugute kommen, besonders Tieren, die krank sind.