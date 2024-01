Über mehrere Monate hinweg blieb die einzige Einkaufsmöglichkeit in Samswegen geschlossen. Jetzt ist eine Lösung gefunden. Das ist der Plan.

Seit September stehen Kunden des Marktes in Samswegen vor verschlossenen Türen.

Samswegen - Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Tagen in Samswegen und in der gesamten Niederen Börde. Nicht zuletzt hatten Stellenanzeigen darauf hingedeutet: Der seit September geschlossene Markt in der Breitestraße wird wohl wieder öffnen.