weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Literatur trifft Dorfgeschichte in der Börde: Samswegen erinnert sich an Arthur Etterwindt

Literatur trifft Dorfgeschichte in der Börde Samswegen erinnert sich an Arthur Etterwindt

Der Literaturkreis „Samswegen liest und erinnert sich“ lädt am 14. November zum Austausch über Bücher und Dorfgeschichte in die Sankt-Sebastian Kirche ein. Besucher erwartet ein kurzweiliger Abend.

Von Sebastian Pötzsch 12.11.2025, 08:15
Das Werk des Platt-Autors Arthur Etterwindt steht im Mittelpunkt des nächsten Literaturkreises "Samswegen liest und erinnert sich".
Das Werk des Platt-Autors Arthur Etterwindt steht im Mittelpunkt des nächsten Literaturkreises "Samswegen liest und erinnert sich". Archivfoto: Labude

Samswegen - „Bücher sind das papierende Gedächtnis der Menschheit.“ Unter diesem Motto - einst erdacht vom deutschen deutscher Philosophen Arthur Schopenhauer - laden die Samsweger Ortschronisten zur nächsten Runde „Samswegen liest und erinnert sich“ ein.