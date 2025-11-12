Der Literaturkreis „Samswegen liest und erinnert sich“ lädt am 14. November zum Austausch über Bücher und Dorfgeschichte in die Sankt-Sebastian Kirche ein. Besucher erwartet ein kurzweiliger Abend.

Das Werk des Platt-Autors Arthur Etterwindt steht im Mittelpunkt des nächsten Literaturkreises "Samswegen liest und erinnert sich".

Samswegen - „Bücher sind das papierende Gedächtnis der Menschheit.“ Unter diesem Motto - einst erdacht vom deutschen deutscher Philosophen Arthur Schopenhauer - laden die Samsweger Ortschronisten zur nächsten Runde „Samswegen liest und erinnert sich“ ein.