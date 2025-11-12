Literatur trifft Dorfgeschichte in der Börde Samswegen erinnert sich an Arthur Etterwindt
Der Literaturkreis „Samswegen liest und erinnert sich“ lädt am 14. November zum Austausch über Bücher und Dorfgeschichte in die Sankt-Sebastian Kirche ein. Besucher erwartet ein kurzweiliger Abend.
12.11.2025, 08:15
Samswegen - „Bücher sind das papierende Gedächtnis der Menschheit.“ Unter diesem Motto - einst erdacht vom deutschen deutscher Philosophen Arthur Schopenhauer - laden die Samsweger Ortschronisten zur nächsten Runde „Samswegen liest und erinnert sich“ ein.